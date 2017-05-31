Дорн записал видео-обращение к украинскому народу в стихах - ВИДЕО

Видеозапись опубликована на странице музыканта в Facebook и называется "11.04.17".

Видео вышло, от части, провокационным. Однако в конце певец дал всем понять как действительно относится к своей стране. Во избежание дальнейших недоразумений на политической почве.

Также в видео, Иван подчеркнул, что "к счастью или в сожалению, он все-таки является музыкантом".

Ранее УРА-Информ сообщал, что 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсетях.