19:00 31.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Дорн записал видео-обращение к украинскому народу в стихах - ВИДЕО

Украинский певец Иван Дорн в свете недавнего скандала по поводу его антиукраинских высказываний, записал видео-обращение к украинцам, в котором в стихах выразил свою гражданскую позицию.

Дорн записал видео-обращение к украинскому народу в стихах - ВИДЕО

Видеозапись опубликована на странице музыканта в Facebook и называется "11.04.17".

Видео вышло, от части, провокационным. Однако в конце певец дал всем понять как действительно относится к своей стране. Во избежание дальнейших недоразумений на политической почве.

Также в видео, Иван подчеркнул, что "к счастью или в сожалению, он все-таки является музыкантом".

Ранее УРА-Информ сообщал, что 11 апреля 2017 года Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а россиян "братьями". Это вызвало бурю негодования в соцсетях.


 
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Фоторепортаж
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