Украинские артисты получили музыкальные премии в Москве - ФОТО

В городе Красногорске под Москвой состоялось вручение музыкальной премии телеканала RU.TV. В часности, награды получили Ани Лорак, "Грибы", "Время и стекло" и Светлана Лобода.
Об этом говорится в "Завтраке с 1+1".
Как отмечается, "Лучшим дуэтом" признаны Мот и Ани Лорак. А вот в номинации "Лучший Видеоклип" победил Валерий Меладзе.
В свою очередь группу "Грибы" признали "Лучшим стартом".
При этом в номинации"Лучшая песня" победителями стали подопечные Потапа - "Время и Стекло".
Кстати, певица Светлана Лобода получила две награды - "Лучшая певица" и "Лучший креатив".
Стоить отметить, что Филипп Киркоров забрал сразу три статуэтки. Так, одну из них артист получил в номинации "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", этой осенью киевлян ждет грандиозное европейское шоу: 14 сентября во Дворце "Украина" в рамках тура "Black Cat" с единственным сольным концертом столицу посетит известный во всем мире исполнитель и композитора Zucchero.