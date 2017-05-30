Украинские артисты получили музыкальные премии в Москве - ФОТО

Об этом говорится в "Завтраке с 1+1".

Как отмечается, "Лучшим дуэтом" признаны Мот и Ани Лорак. А вот в номинации "Лучший Видеоклип" победил Валерий Меладзе.

В свою очередь группу "Грибы" признали "Лучшим стартом".

При этом в номинации"Лучшая песня" победителями стали подопечные Потапа - "Время и Стекло".

Кстати, певица Светлана Лобода получила две награды - "Лучшая певица" и "Лучший креатив".

Стоить отметить, что Филипп Киркоров забрал сразу три статуэтки. Так, одну из них артист получил в номинации "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", этой осенью киевлян ждет грандиозное европейское шоу: 14 сентября во Дворце "Украина" в рамках тура "Black Cat" с единственным сольным концертом столицу посетит известный во всем мире исполнитель и композитора Zucchero.

