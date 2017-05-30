18:37 30.05.2017 | Культура | Новости
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Принцесса Дании вышла на светское мероприятие в украинской вышиванке - ФОТО

Принцесса Дании Мари Кавалье вышла в свет в платье-вышиванке от украинских дизайнеров.

Принцесса Дании вышла на светское мероприятие в украинской вышиванке - ФОТО

Мари появилась в традиционном наряде украинцев во время встречи со  шведским принцем Даниэлем и принцессой Викторией на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.

Такую информацию передает источник "Новое время".

Сообщается, что для официального мероприятия датская принцесса выбрала украинскую вышиванку, стоимость которой превышает 1 тыс долларов.

Сообщается, что платье, которое пришлось по вкусу принцессе, - дело рук украинских дизайнеров Светланы Головченко и Роберта Мищенко, ныне проживающих в Нью-Йорке. Пара талантливыех украинцев создает коллекции традиционных украинских вышиванок, пользующихся большой популярностью среди знаменитостей всего мира.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недавно в Украине справляли  День вышиванки.


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  • Сегодня в Украине отмечают праздник вышиванки. Таким образом украинцы пытаются сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнически вышитой одежды.
 
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