08:34 29.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Одессе из-за протестов отменили концерт Лободы - ФОТО

В Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен концерт украинской певицы Светланы Лободы.

В Одессе из-за протестов отменили концерт Лободы - ФОТО

Тут представители ряда организаций митинговали возле ночного клуба Ибица в Аркадии, где должен был состояться концерт певицы. Как сообщают местные СМИ, люди требовали не просто остановить выступление Лободы, а лишить ее гражданства Украины.

При этом если сначала акция проходила мирно и порядок охраняла полиция, то вскоре неизвестные бросили в толпу две петарды и две дымовые шашки. Полиция попыталась произвести досмотр двух протестующих, однако вспыхнула потасовка, а затем неизвестные применили слезоточивый газ.

По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции Руслана Форостяка, правоохранители составили всего лишь один протокол за мелкое хулигантство и никого не задержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, активисты Самообороны, Правого Сектора и Азова сорвали концерт Лободы в Ивано-Франковске. Негативную реакцию общества вызывают неоднократные выступления певицы в России.


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