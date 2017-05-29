Номинант "Грэмми" споет в Киеве: пять поводов не пропустить мировое шоу

Славу вселенского масштаба этот музыкант завоевал благодаря романтической балладе "Senza una donna", которая сделала из него звезду еще три десятилетия назад. В свои 61 Zucchero остается живой легендой и продолжает радовать зрителей всех континентов. Голос, харизма и талант позволяют ему одинаково виртуозно исполнять блюз, джаз и популярную музыку. Билеты на его выступления разлетаются как горячие пирожки.

И вот теперь дошел черед услышать его песни и в Украине!

Мы решили покопаться в биографии Zucchero и нашли как минимум пять поводов, которые не позволят вам пропустить это шоу. Надо отдать должное Zucchero (свое "сахарное" прозвище он получил благодаря учителю в школе), за годы своей карьеры он успел поработать с самыми известными артистами. Так, среди огромного количество небожителей, в первых строчках значатся не самые последние люди в мире музыки: Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джо Кокер, Боно, Эрик Клэптон…. Чего стоит только его дуэт с Полом Янгом на песню "Senza una donna", которая помогла ему подняться на вершину британских и европейских чартов. А ведь этот список можно продолжать до бесконечности!

Награды и премии для самого Zucchero, как он сам признается в своих немногочисленных интервью, давно ничего не значат. Однако в его студии на одной полке скромно пылятся две статуэтки World Music Awards, четыре награды Festival bar и еще шесть наград Wind Music Awards. К слову, был номинирован Zucchero и на премию "Грэмми".

Далеко не каждый музыкант может похвастаться миллионными тиражами своих дисков. Zucchero – может, но крайне редко это делает. Но мы скажем за него. Из 20 выпущенных им дисков, как минимум три стали "миллионниками". В 1987 году было распродано 1 млн 300 тыс копий его диска "Blue’s". Другой его альбом – "Oroincenso e birra" – побил этот рекорд и разошелся тиражом более 8 млн экземпляров.

Произведения Zucchero много раз становились саундтреками фильмов. В 1989 году он написал саундтрек к картине "Snack Bar Budapest".

Благодаря своей популярности и огромному авторитету, Zucchero приглашали выступить на торжестве по случаю 91-летия экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. Вместе с Zucchero в тот вечер

на одной сцене также выступали Стиви Уандер, Дэйв Стюарт, Уиклеф Джин, Алиша Киз, Вупи Голдберг, Форест Уитакер, Морган Фримен… Не сдержался от соблазна и солист группы U2 Боно. Последний пригласил Zucchero в 2015 году выступить на концерте U2 в Pala Alpitour в Турине.

Познав деньги и славу, сегодня артист живет практически отшельником в маленьком городке в пригороде Италии и больше всего на свете любит скрыться ото всех в своей студии и творить, творить, днем и ночью, без перерывов и выходных. Временную вылазку из своего мира Zucchero сделает в сентябре ради киевского концерта, который состоится 14 сентября во Дворце "Украина".