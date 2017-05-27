18:00 27.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Иванушкам" запретили въезд в Украину на 3 года

Российскому бойз-бенду "Иванушки International" запретили въезд в нашу страну на 3 года.

Такое решение было принято пограничной службой из-за визита музыкантов в оккупированный Крым, что нарушает действующее законодательство Украины. Об этом сообщил СМИ спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В сообщении говорится, что во время пограничной проверки группы "Иванушки International", которые являются гражданами Российской Федерации, была подтверждена информация о посещении ими территории Крыма в нарушение украинского законодательства. В связи с этим было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда в Украину на три года.

Отмечено, что нестандартных или конфликтных ситуаций во время взаимодействия с музыкантами не было.

Ранее УРА-Информ сообщал, что американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет. 


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