"Иванушкам" запретили въезд в Украину на 3 года

Такое решение было принято пограничной службой из-за визита музыкантов в оккупированный Крым, что нарушает действующее законодательство Украины. Об этом сообщил СМИ спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В сообщении говорится, что во время пограничной проверки группы "Иванушки International", которые являются гражданами Российской Федерации, была подтверждена информация о посещении ими территории Крыма в нарушение украинского законодательства. В связи с этим было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда в Украину на три года.

Отмечено, что нестандартных или конфликтных ситуаций во время взаимодействия с музыкантами не было.

Ранее УРА-Информ сообщал, что американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет.