16:24 25.05.2017 | Культура | Новости
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Фильм о войне на Донбассе покорил Каннский кинофестиваль

Фильм о войне на Донбассе литовского производства покорил публику во время кинофестиваля в Каннах.

Фильм о войне на Донбассе покорил Каннский кинофестиваль

Название фильма, который повествует о ситуации в Украине - "Иней". Его автор - литовский режиссер Шарунас Бартас.

На успех картины в рамках кинофестиваля обратил внимание украинский продюсер Владимир Филиппов и написал об этом в своем Facebook.

В сообщении говорится, что зал аплодировал стоя и кричал "Браво!".

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Каннском кинофестивале была представлена также картина украинского производства под названием "Короткая".


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