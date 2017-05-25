Фильм о войне на Донбассе покорил Каннский кинофестиваль

Название фильма, который повествует о ситуации в Украине - "Иней". Его автор - литовский режиссер Шарунас Бартас.

На успех картины в рамках кинофестиваля обратил внимание украинский продюсер Владимир Филиппов и написал об этом в своем Facebook.

В сообщении говорится, что зал аплодировал стоя и кричал "Браво!".

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Каннском кинофестивале была представлена также картина украинского производства под названием "Короткая".