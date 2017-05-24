Елене Яковлевой отказали во въезде в Украину

Она внесена в базу данных "стоп-лист". То есть Яковлева посещала Автономную республику Крым через недействующие пункты пропуска.

Об этом в среду, 24 мая, сообщила в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы. По данным пограничников во время проведения погранично-таможенного контроля поезда "Москва-Харьков" выяснилось, что среди пассажиров находится гражданка Яковлева.

Ее пригласили для беседы в служебное помещение Госпогранслужбы. Там оказалось, что ей запрещено въезжать в Украину три года. Поэтому пограничники не пропустили ее, - пояснил в Госпогранслужбе, добавив, что российская актриса ехала на гастроли вместе с труппой. Спектакль "Территория любви", в котором она должна была принимать участие, должен был состояться в Харьковском национальном театре оперы и балета 24 мая.

Напомним, Яковлева родилась в Житомирской области. Школу заканчивала в Харькове. Ее мать работала в харьковском Институте проблем криобиологии и криомедицины.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле Российского актера театра и кино Кирилла Сафонова не впустили в Украину. Он ехал в Одессу на спектакль. На границе ему пояснили, что ближайшие три года он не может въезжать на территорию Украины.