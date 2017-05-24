"Бумбокс" отправится в тур "Голый король" по более чем 20 городах Украины

Известная украинская хоп-хоп и рок группа "Бумбокс" презентовала новый мини-альбом "Голый король" и старт большого концертного тура. Так, в ближайшие время музиканты отправлятся со своими песнями по более чем 20 городах Украины.
Об этом стало извесно на пресс-конференции, передает корреспондент "УРА-Информ".
По словам фронтмена группы Андрея Хлывнюка, макси-сингл "Люди" и мини-альбом "Голый король" образуют собой как бы единую пластинку. Она была разбита на две части для удобства записи и продвижения.
Также фронтмен подчеркнул, что пластинка будет доступна на физических носителях - компакт-дисках и кассетах - и в цифровом виде.
Таким образом, к альбому "Голый король" войдут шесть песен. Среди них, "Бывшая", "Голый король", "Болельщик", "Стальные цветы", "Вечер в Рио" и акустическая версия трека "Люди".
Дать тура "Голый король":
7 сентября - Черновцы
8 сентября - Ивано-Франковск
10 сентября - Ужгород
14 сентября - Полтава
16 сентября - Николаев
21 сентября - Житомир
23 сентября - Львов
1 октября - Чернигов
6 октября - Луцк
7 октября - Тернополь
8 октября - Ровно
12 октября - Черкассы
14 октября - Запорожье
15 октября - Мариуполь
20 октября - Херсон
21 октября - Днепр
27 октября - Кременчуг
29 октября - Харьков
2 ноября - Кривой Рог
4 ноября - Одесса
18 ноября - Киев
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", белорусская рок-группа Brutto, созданная два года назад экс-лидером "Ляписа Трубецкого" презентовала новый альбом под названием "Рокi".