"Бумбокс" отправится в тур "Голый король" по более чем 20 городах Украины

Об этом стало извесно на пресс-конференции, передает корреспондент "УРА-Информ".

По словам фронтмена группы Андрея Хлывнюка, макси-сингл "Люди" и мини-альбом "Голый король" образуют собой как бы единую пластинку. Она была разбита на две части для удобства записи и продвижения.

Также фронтмен подчеркнул, что пластинка будет доступна на физических носителях - компакт-дисках и кассетах - и в цифровом виде.

Таким образом, к альбому "Голый король" войдут шесть песен. Среди них, "Бывшая", "Голый король", "Болельщик", "Стальные цветы", "Вечер в Рио" и акустическая версия трека "Люди".

Дать тура "Голый король":

7 сентября - Черновцы

8 сентября - Ивано-Франковск

10 сентября - Ужгород

14 сентября - Полтава

16 сентября - Николаев

21 сентября - Житомир

23 сентября - Львов

1 октября - Чернигов

6 октября - Луцк

7 октября - Тернополь

8 октября - Ровно

12 октября - Черкассы

14 октября - Запорожье

15 октября - Мариуполь

20 октября - Херсон

21 октября - Днепр

27 октября - Кременчуг

29 октября - Харьков

2 ноября - Кривой Рог

4 ноября - Одесса

18 ноября - Киев

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", белорусская рок-группа Brutto, созданная два года назад экс-лидером "Ляписа Трубецкого" презентовала новый альбом под названием "Рокi".