В Ужгороде распустилось тюльпанное дерево - ФОТО

Оно расположено на площади Народной возле здания Закарпатской областной государственной администрации и украсило площадь своими необыкновенными цветами.

Лириодендрон тюльпановый, или как его еще называют тюльпанное дерево, это ближайший родственник магнолии.

В Ужгороде их можно встретить более десятка видов. И если в целом по Украине такие деревья растут только в ботанических садах, то в Ужгороде лириодендрон тюльпановый растет прямо в центральном городском сквере, и доступ к нему имеют все желающие.

При этом, как утверждают местные жители, в этом году деревья из-за непогоды зацвели на несколько недель позже, чем в 2016-м. Сейчас ужгородское тюльпанное дерево, которое по высоте уже обогнало соседние четырехэтажки, наполовину покрыто цветами, а наполовину - бутонами.

Напомним, родиной тюльпанового дерева является Северная Америка. В Украине есть несколько таких растений. Кроме Ужгорода тюльпанное дерево можно встретить на Львовщине, Прикарпатье и ботанических садах Киева.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле на улице Ужгородской в Мукачево Закарпатской области зацвела уникальная аллея сакур. При этом длина цветущей аллее - 1371 метров.