DZIDZIO и Цыбульская записали совместную песню

Популярные украинские артисты DZIDZIO и Оля Цыбульская презентовали новую композицию под названием "Чекаю. Цьом".
Сообщается, что после встречи артистов на премии M1 Music Awards звезда написала композицию "Чекаю. Цьом".
При этом данная композиция "Чекаю. Цьом" рассказывает о влюбленных, которым не суждено быть вместе
По словам Ольги Цибульской, этой композицией она благодарна DZIDZIO за судьбоносную роль в ее жизни.
Оказывается, именно Михаил Хома, солист DZIDZIO, в свое время настолько влюбился в вокал девушки, уговорил ее вступить в эстрадно-цирковое училище.
Кстати, совсем скоро состоится презентация клипа на новую песню.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная группа DZIDZIO сняла клип на новую песню “Банда-Банда”. Так, в основе клипа лежит реальная жизненная история.