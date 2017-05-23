DZIDZIO и Цыбульская записали совместную песню

Сообщается, что после встречи артистов на премии M1 Music Awards звезда написала композицию "Чекаю. Цьом".

При этом данная композиция "Чекаю. Цьом" рассказывает о влюбленных, которым не суждено быть вместе

По словам Ольги Цибульской, этой композицией она благодарна DZIDZIO за судьбоносную роль в ее жизни.

Оказывается, именно Михаил Хома, солист DZIDZIO, в свое время настолько влюбился в вокал девушки, уговорил ее вступить в эстрадно-цирковое училище.

Кстати, совсем скоро состоится презентация клипа на новую песню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная группа DZIDZIO сняла клип на новую песню “Банда-Банда”. Так, в основе клипа лежит реальная жизненная история.