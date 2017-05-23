02:00 23.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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DZIDZIO и Цыбульская записали совместную песню

Популярные украинские артисты DZIDZIO и Оля Цыбульская презентовали новую композицию под названием "Чекаю. Цьом".

DZIDZIO и Цыбульская записали совместную песню

Сообщается, что после встречи артистов на премии M1 Music Awards звезда написала композицию "Чекаю. Цьом".

При этом данная композиция "Чекаю. Цьом" рассказывает о влюбленных, которым не суждено быть вместе

По словам Ольги Цибульской, этой композицией она благодарна DZIDZIO за судьбоносную роль в ее жизни.

Оказывается, именно Михаил Хома, солист DZIDZIO, в свое время настолько влюбился в вокал девушки, уговорил ее вступить в эстрадно-цирковое училище. 

Кстати, совсем скоро состоится презентация клипа на новую песню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная группа DZIDZIO сняла клип на новую песню “Банда-Банда”. Так, в основе клипа лежит реальная жизненная история.


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