Более 30 мероприятий устроят для киевлян на День города

В сообщении говорится, что основной локацией ко Дню Киева было определено Софийскую площадь. Официальное открытие запланировано на 27 мая 17:00, где будут участвовать мэр Киева Виталий Кличко и почетные жители города.

Однако проведение мероприятий на Софийской начнется уже с 25 мая, где запланированы дни украинского, латиноамериканского танца, танго и вальса. А уже 24 мая пройдет церемония вручения премии "Киев", посвященной деятелям искусства.

Как еще отметила заместитель председателя КГГА, 27 мая на Львовской площади состоится премьера спектакля "Ярославна. Королева Франции ". Также в субботу и воскресенье там состоится оперный концерт "Четыре королевы", видео опера "Анна Ярославна", фильм-опера "Ярослав Мудрый" и фестиваль "Анна де Киев фест".

Сообщается также, что во всех парках культуры отдыха левого и правого берега Киева подготовлено художественно-культурные программы.

Также на выходные запланирован фестиваль "Народов Подола", который пройдет на Контрактовой площади. На фесте будут проходить традиционные ярмарки, мастер-классы, культурно-художественная программа, которая подчеркнет особенность и специфику Подола.

В рамках празднования Дня города в столице состоится два спортивных мероприятия: Международный Евромарафон, где будет примерно три тыс участников и велогонка, а также 25-й юбилейный "Забег под каштанами". Все мероприятия запланированы также на 27-28 мая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что из местного киевского бюджета потрачено около 370 тыс гривен на организацию празднования Дня города.