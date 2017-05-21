04:00 21.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ведущие Евровидения троллят друг друга Притулой - ФОТО

Телеведущие международного песенного конкурса "Евровидения-2017" Александр Скичко и Владимир Остапчук потроллили друг друга, опубликовав фото с Сергеем Притулой.

Ведущие Евровидения троллят друг друга Притулой - ФОТО

Об этом звезды пошутили в своем Instagram.

Так, на днях Александр Скичко обнародовал на своей странице фото с Сергеем Притулой, которого случайно встретил в аэропорту Борисполь.

"Прости меня, Владимир Остапчук, променял тебя на более опытного Сергея Притулу, - подписал он снимок.

В свою очередь Владимир Остапчук быстро среаригировал на пост Скичко и также опубликовал селфи с Притулой. 

"Александр Скичко, извини, твой более опытный ушел ко мне", - написал Остапчук на своей странице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международный песенный конкурс Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии - Лиссабоне - на стадионе Meo Arena.

 


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