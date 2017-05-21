Песню победителя Евровидения 2017 перепели на украинском языке - ВИДЕО

Об этом в своем Facebook написала певица Марина Одольская. Так, соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что певица в вышиванке и с фиолетовыми волосами исполнила свою версию композиции португальского певца. При этом аккомпанировал на гитаре Алекс Бортников.

По словам Одольськой, у нее никак не уходила из головы песня победителя Евровидения 2017 и "вот родилось такое".

Стоит отметить, что Марина Одольская - звезда украинской эстрады 90-х годов. В 1997 году появился ее клип на песню "Твой самолет". В свою очередь в том же году она подписала контракт с "Территорией А".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". По результатам голосования жюри и телезрителей он получил 758 баллов.