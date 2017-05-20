Стало известно место проведения Евровидения-2018 - ФОТО

Об этом сообщает Еuroinvision.

Как отмечается, с локацией и местом проведения определились быстро. Так, информацию опубликовали через день после возвращения делегации из Украины.

При этом Meo Arena построена как павильон для Экспо еще в 1998. Кроме того, она может вместить 20 тыс. зрителей и это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

Кстати, Португалия еще ни разу не одерживала первенство на конкурсе. В последний раз исполнитель из этой страны пробивался в финал аж в 2010 году. А самого высокого места португальцы достигли в 1999 году, когда их конкурсант оказался на шестой строчке по итогам голосования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". По результатам голосования жюри и телезрителей он получил 758 баллов.