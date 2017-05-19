Брэд Питт расстроил поклонников своим внешним видом - ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, на смену стильным образам, которые всегда подчеркивали его достоинства, Брэд Питт выбирает бесформенные пиджаки и брюки из прошлого.

Так, Питт надел брюки, которые на нем просто болтались, и странный пиджак. Кроме того, ни галстука, ни бабочки, его наряд не предусматривал.

В свою очередь новый стиль звезды не очень нравится его поклонникам, фанаты даже сравнивают его со стилем Вуди Аллена.

"Он что, купил эти вещи в комиссионке, или одолжил у своего деда?.. Развод его очень состарил.. Ему надо срочно набрать вес или заменить гардероб" — реагируют пользователи соцсетей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались не лучшими друзьями. Поэтому актриса мстит бывшему мужу с помощью магии.