Брэд Питт расстроил поклонников своим внешним видом - ФОТО

Американский актер и продюсер Брэд Питт заметно похудел после развода с Анджелиной Джоли.Теперь голливудская звезда выглядит, как измождённый старик.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, на смену стильным образам, которые всегда подчеркивали его достоинства, Брэд Питт выбирает бесформенные пиджаки и брюки из прошлого.
Так, Питт надел брюки, которые на нем просто болтались, и странный пиджак. Кроме того, ни галстука, ни бабочки, его наряд не предусматривал.
В свою очередь новый стиль звезды не очень нравится его поклонникам, фанаты даже сравнивают его со стилем Вуди Аллена.
"Он что, купил эти вещи в комиссионке, или одолжил у своего деда?.. Развод его очень состарил.. Ему надо срочно набрать вес или заменить гардероб" — реагируют пользователи соцсетей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались не лучшими друзьями. Поэтому актриса мстит бывшему мужу с помощью магии.