"Батуми": Танцевали под Таркана, станцуем и под Вакарчука!

Накануне своего приезда артисты рассказали о сюрпризах предстоящего шоу, в частности признались, что готовы на своем выступлении даже поставить танец под музыку группы "Океан Эльзы".

"Однажды на гастролях в Турции мы работали на одном концерте с Тарканом. За несколько минут до выступления нас попросили станцевать под песню "Shikidim". Мы с легкостью справились с этой задачей, публика была в восторге. Нам очень нравится ваша группа "Океан Эльзы" и ее фронтмен Святослав Вакарчук. Если так случится, что на концерте в Киеве нас попросят станцевать под Вакарчука, мы станцуем. Для нас это – не проблема! Грузинские танцы так построены, что могут гармонично сочетаться практически с любой музыкой. Впрочем, за годы гастролей нам доводилось выступать в самых экстремальных условиях. Так, недавно в Латвии танцевали на открытой сцене амфитеатра, пошел проливной дождь, сцена была скользкой, но мы и вида не показали, танцевали так, будто ничего не случилось", – рассказала артистка балета Нанука.

По словам танцоров, во время концертов у них часто случаются производственные травмы. Наш ансамбль отличается хореографией от других грузинских коллективов – "Сухишвили", "Эрисиони", "Кутаиси"... У нас она – своя, но есть много сложных номеров, например танец с кинжалами. Артисты часто ранят руки, колени. Кстати, в последний раз на одном из концертов один наш танцор сломал ногу, пришлось вызывать скорую помощь. Но во время танца мы получаем такой адреналин, что не всегда сразу замечаем травмы, – признались артисты.

Напоследок прославленные танцоры рассказал и о том, почему их называют "летающими грузинами": "Когда мы в первый раз выступали в Киеве с вашим прославленным скрипачом Василием Пападюком и станцевали украинский гопак, нас стали называть "летающими грузинами", с тех пор это прозвище к нам прилепилось. Полетаем ли в этот раз? Почему нет? Но не будем раскрывать всех секретов, пусть до концерта это останется сюрпризом для ваших зрителей".

Ансамбль "Батуми" объездил весь мир: артисты были в Дании, Италии, на Кипре, в Турции, Германии, Бельгии, Франции, Испании, Беларуси, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, России, Казахстане... И вот теперь очередь дошла до Украины.

В Киеве ансамбль "Батуми" выступит 22 мая в Октябрьском дворце.