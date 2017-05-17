Португалия уже выбрала город и арену для проведения "Евровидения-2018"

Первые встречи, касающийся подготовки к Евровидении следующего года, были проведены с руководством RTP, через один день после возвращения делегации из Украины. Эти сведения подтвердил национальный вещатель RTP, заверил, что именно Лиссабон будет городом-хозяином на 63-го конкурса песни "Евровидение".

В комитете уже выдали португальской национальной телекомпании брошюру с информацией из Европейского вещательного союза, где указаны основные критерии того, что требуется для проведения конкурса. При этом там уже предположили, что "Meo Arena" в Лиссабоне будет использоваться в качестве места для проведения песенного конкурса.

Арена была построена в 1998 году как павильон для ЭКСПО-98, имеет способность вместить около две тысячи зрителей. Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.