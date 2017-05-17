70-й Каннский кинофестиваль стартует сегодня во Франции

В сообщении говорится, что в этом году за главную награду фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 19 фильмов со всего мира.

Важно отметить, что среди конкурсантов присутствует и украинский режиссер Сергей Лозница. Наш соотечественник представит на суд свою работу "Кроткая". Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского.

Также на сайте сообщается, что, по мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась сложной и эстетически выдержанной. К тому дебютантов в этом году не много.

А победители фестиваля будут объявлены 23 мая.

Ранее УРА-Информ сообщал, что у Украины будет свой павильон на Каннском фестивале.