В США умер актер Олег Видов

Ему было 73 года. Актер скончался от осложнений после онкологической болезни.

Об этом сообщали его супруга Джоан Борстин. По ее словам, Олег Видов, любимый муж, отец, друг, скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни.

Видов снимался в фильмах "Джентльмены удачи", "Летучая мышь", "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Москва, любовь моя" и многих других фильмах.

В 1985 году он переехал в США, где продолжил сниматься в кино.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 февраля в России скоропостижно скончался известный актер кино и театра Алексей Петренко. Об этом на своем сайте сообщает Союз кинематографистов России.