Победитель Евровидения 2009 исполнил скрипичный кавер на песню Сальвадора Собрала - ВИДЕО

Скрипичную версию песни "Amar Pelos Dois" музыкант опубликовал на своем YouTube-канале. Так, благодаря португальскому 27-летнему парню эта страна получила первую победу за 49 лет участия в песенном конкурсе.

По словам Рыбака, он записал свою версию хита, из-за огромной любви к музыке.

"Я знаю, что это не традиционная вещь, но я сделал кавер-версию песни победителя этого года на Евровидении", - написал музыкант в комментарии под видео.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель Евровидение-2009 Александр Рыбак записал кавер-версию победной песни "1944" украинской певицы Джамалы на скрипке.