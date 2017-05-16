02:00 16.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Победитель Евровидения 2009 исполнил скрипичный кавер на песню Сальвадора Собрала - ВИДЕО

Победитель Евровидения в 2009 году Александр Рыбак опубликовал видео, где исполняет кавер на песню "Amar Pelos Dois" триумфатора Евровидения 2017 Сальвадора Собрала.

Победитель Евровидения 2009 исполнил скрипичный кавер на песню Сальвадора Собрала - ВИДЕО

Скрипичную версию песни "Amar Pelos Dois" музыкант опубликовал на своем YouTube-канале. Так, благодаря португальскому 27-летнему парню эта страна получила первую победу за 49 лет участия в песенном конкурсе.

По словам Рыбака, он записал свою версию хита, из-за огромной любви к музыке.

"Я знаю, что это не традиционная вещь, но я сделал кавер-версию песни победителя этого года на Евровидении", - написал музыкант в комментарии под видео.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель  Евровидение-2009 Александр Рыбак записал кавер-версию победной песни "1944" украинской певицы Джамалы на скрипке.


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