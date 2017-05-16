ONUKA с национальным академическим оркестром покорила своим выступлением Евровидение - ВИДЕО

"Куда голосовать за ONUKA?", "ONUKA должна победить на Евровидении", — массово писали интернет-пользователи во время онлайн трансляции конкрурсу.
К сожалению, украинские телезрители так и не смогли увидеть ее выступление, которое перекрыла реклама.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина заняла 24 место на Евровидении-2017. В этом году музыканты не участвовали в отборочных полуфиналах, которые прошли 9 и 11 мая. Так, группа O.Torvald сразу попали в финал, однако получили от зрителей и судей всего лишь 36 баллов.