ONUKA с национальным академическим оркестром покорила своим выступлением Евровидение - ВИДЕО

Так, для финального шоу музыканты подготовили специальный номер с оркестром НАОНИ. Соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что выступление группы ONUKA невероятно впечатлило зрителей.

"Куда голосовать за ONUKA?", "ONUKA должна победить на Евровидении", — массово писали интернет-пользователи во время онлайн трансляции конкрурсу.

К сожалению, украинские телезрители так и не смогли увидеть ее выступление, которое перекрыла реклама.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина заняла 24 место на Евровидении-2017. В этом году музыканты не участвовали в отборочных полуфиналах, которые прошли 9 и 11 мая. Так, группа O.Torvald сразу попали в финал, однако получили от зрителей и судей всего лишь 36 баллов.