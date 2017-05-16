06:00 16.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100165846:labazovych

На Евровидении 2017 побывали бойцы АТО - ФОТО

В субботу, 13 мая состоялся финал международного песенного шоу Евровидения 2017 на котором присутствовали бойцы АТО, получивших тяжелые ранения.

На Евровидении 2017 побывали бойцы АТО - ФОТО

Соответствующие фотографии опубликовал блогер Александр Барабошко на своей странице в социальной сети Facebook. "Для меня это главные фото, которые я вчера сделал на Евровидении, смотрел на этих мужиков, затем на зал и сцену, и сразу слезы выступили на глазах", - подписал он снимки.

При этом в комментариях к своему посту Барабошко отметил, что бойцы очень поддерживали представителей Украины - группу O.Torvald.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина провела один из лучших конкурсов за всю историю "Евровидения".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив