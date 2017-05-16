На Евровидении 2017 побывали бойцы АТО - ФОТО

Соответствующие фотографии опубликовал блогер Александр Барабошко на своей странице в социальной сети Facebook. "Для меня это главные фото, которые я вчера сделал на Евровидении, смотрел на этих мужиков, затем на зал и сцену, и сразу слезы выступили на глазах", - подписал он снимки.

При этом в комментариях к своему посту Барабошко отметил, что бойцы очень поддерживали представителей Украины - группу O.Torvald.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина провела один из лучших конкурсов за всю историю "Евровидения".