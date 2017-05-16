54 фильма произвели в Украине за последние три года

Кроме того, в производство запустили еще 108 новых фильмов.

В сообщении говорится, что фильмы практически все были прокатные, или демонстрировались на телевидении.

Отмечено также то, что наличие такого количества украинских фильмов за последнее время начало выстраивать коммуникацию со зрителем, которой у Украины не было много лет.

Необходимо добавить, что на днях Кабмин планирует утвердить план реализации нового законопроекта о поддержке украинского кинематографа.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии.