13:40 16.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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54 фильма произвели в Украине за последние три года

Во время совещания по реализации Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" сообщили, что за три года в Украине было произведено собственных 54 фильма.

54 фильма произвели в Украине за последние три года

Кроме того, в производство запустили еще 108 новых фильмов.

В сообщении говорится, что фильмы практически все были прокатные, или демонстрировались на телевидении.

Отмечено также то, что наличие такого количества украинских фильмов за последнее время начало выстраивать коммуникацию со зрителем, которой у Украины не было много лет.

Необходимо добавить, что на днях Кабмин планирует утвердить план реализации нового законопроекта о поддержке украинского кинематографа.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии.


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