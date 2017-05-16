54 фильма произвели в Украине за последние три года

Во время совещания по реализации Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" сообщили, что за три года в Украине было произведено собственных 54 фильма.
Кроме того, в производство запустили еще 108 новых фильмов.
В сообщении говорится, что фильмы практически все были прокатные, или демонстрировались на телевидении.
Отмечено также то, что наличие такого количества украинских фильмов за последнее время начало выстраивать коммуникацию со зрителем, которой у Украины не было много лет.
Необходимо добавить, что на днях Кабмин планирует утвердить план реализации нового законопроекта о поддержке украинского кинематографа.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии.