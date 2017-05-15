18:35 15.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Памятник Энгельсу вывезут из Украины в Британию

Радио Свобода передает, что памятник немецкому предпринимателю и публицисту Фридриху Энгельсу из Украины вывезут в город Манчестер в Великобритании.

Памятник Энгельсу вывезут из Украины в Британию

Сообщается, что скульптура понадобилась организаторам фестиваля Manchester International Festival.

Суть этого фестиваля в том, чтобы найти памятник Энгельсу, который стоял на просторах бывшего Советского Союза, провезти его через всю Европу и установить в центре Манчестера.

Также в сообщении говорится, что памятник немецкому предпринимателю планируют символично установить недалеко от того места, где работал Ф.Энгельс.

Ранее УРА-Информ сообщал, что тренер британского футбольного клуба  "Манчестер Юнайтед" видит свою команду в финале Лиги Европы.


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