Памятник Энгельсу вывезут из Украины в Британию

Сообщается, что скульптура понадобилась организаторам фестиваля Manchester International Festival.

Суть этого фестиваля в том, чтобы найти памятник Энгельсу, который стоял на просторах бывшего Советского Союза, провезти его через всю Европу и установить в центре Манчестера.

Также в сообщении говорится, что памятник немецкому предпринимателю планируют символично установить недалеко от того места, где работал Ф.Энгельс.

Ранее УРА-Информ сообщал, что тренер британского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" видит свою команду в финале Лиги Европы.