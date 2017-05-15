Евровидение в Киеве прошло безупречно – руководитель конкурса

Пресс-служба администрации президента сообщает, что руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко отметил высокий уровень организации конкурса в Киеве.
В сообщении говорится, что, по словам руководителя Евровидения, в этом году конкурс прошел безупречно, а уровень организации был чрезвычайно высоким.
Также он выделил Украину среди других стран-хозяек конкурса, ведь каждый год у руководства были вопросы и замечания к организаторам касательно транспорта, логистики или безопасности.
Положительный имидж Украины в результате удачного проведения конкурса отметил и сам президент Петр Порошенко.
Ранее УРА-Информ сообщал, что победителем Евровидения 2017 стал Сальвадор Собрал из Португалии.