13:55 15.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Евровидение в Киеве прошло безупречно – руководитель конкурса

Пресс-служба администрации президента сообщает, что руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко отметил высокий уровень организации конкурса в Киеве.

Евровидение в Киеве прошло безупречно – руководитель конкурса

В сообщении говорится, что, по словам руководителя Евровидения, в этом году конкурс прошел безупречно, а уровень организации был чрезвычайно высоким.

Также он выделил Украину среди других стран-хозяек конкурса, ведь каждый год у руководства были вопросы и замечания к организаторам касательно транспорта, логистики или безопасности.

Положительный имидж Украины в результате удачного проведения конкурса отметил и сам президент Петр Порошенко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что победителем Евровидения 2017 стал Сальвадор Собрал из Португалии.


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