Евровидение в Киеве прошло безупречно – руководитель конкурса

В сообщении говорится, что, по словам руководителя Евровидения, в этом году конкурс прошел безупречно, а уровень организации был чрезвычайно высоким.

Также он выделил Украину среди других стран-хозяек конкурса, ведь каждый год у руководства были вопросы и замечания к организаторам касательно транспорта, логистики или безопасности.

Положительный имидж Украины в результате удачного проведения конкурса отметил и сам президент Петр Порошенко.

Ранее УРА-Информ сообщал, что победителем Евровидения 2017 стал Сальвадор Собрал из Португалии.