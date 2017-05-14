Всего шесть стран дали баллы Украине на финале Евровидения-2017 в телевоутинге - ВИДЕО

Они получив 12 баллов от жюри и всего лишь 24 балла от зрителей. Таким образом, по данным телеголосования, за украинцев проголосовали:

Чехия, которая дала семь баллов

Италия - семь баллов

Грузия - четыре балла

Португалия - три балла

Польша - два балла

Беларусь - один балл.

Напомним, победителем конкурса стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он набрал рекордные 758 баллов.

Как сообщал УРА-Информ, всего в конкурсе приняли участие 42 страны. В финале первенство оспаривали 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 9 и 11 мая. К ним в финале присоединились пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины - хозяйки конкурса.