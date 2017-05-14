Участница Евровидения от Исландии "прокололась" с флагом на воздушных шариках

В сообщении говорится, что на церемонии открытия песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве девушка запускала в небо национальный флаг Исландии на воздушных шариках.

Сообщается, что руководитель исландской скаутской организации, которая считается хранителем национального флага, заявил, что С.Бьйоргвинсдоуттир нарушила минимум два правила о флаге их страны.

Было отмечено, что на флаге нельзя ничего дописывать или дорисовать. И поднимать его можно только на флагштоке, а не запускать в небо на шариках. А если учитывать, что шары с флагом рано или поздно упадут, будет возбуждено еще одно положение закона: флаг не должен касаться земли.

Таким образом, за все содеянное на Евровидении Бьйоргвинсдоуттир грозит штраф, а то и год тюрьмы, в соответствии с законодательством Исландии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует телешоу уже 12 лет. Кроме того, он единственный, кто будет вести конкурс во второй раз.