Притула рассказал за кого голосовал на Евровидении 2017 - ВИДЕО
Популярный украинский ведущий и комик Сергей Притула признался фанатам, за кого проголосовал в финале Евровидения 2017. В этом году шоумен болел за белорусскую группу Naviband с песней "Story Of My Life".
Об этом Притула сообшил на своей странице в Facebook.
В комментариях пользователи в шутку обвинили Притулу в предвзятости, поскольку он встречался с Naviband во время Нацотбора на Евровидение в Украине.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула не смог остаться в стороне от масштабного песенного события Евровидения и на своей странице в Facebook поставил собственную оценку увиденному.