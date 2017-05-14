Притула рассказал за кого голосовал на Евровидении 2017 - ВИДЕО

Об этом Притула сообшил на своей странице в Facebook.

Так, в опубликованным посту телеведущий написал лишь два слова: "Живе Беларусь!"

В комментариях пользователи в шутку обвинили Притулу в предвзятости, поскольку он встречался с Naviband во время Нацотбора на Евровидение в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула не смог остаться в стороне от масштабного песенного события Евровидения и на своей странице в Facebook поставил собственную оценку увиденному.