18:00 14.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Притула рассказал за кого голосовал на Евровидении 2017 - ВИДЕО

Популярный украинский ведущий и комик Сергей Притула признался фанатам, за кого проголосовал в финале Евровидения 2017. В этом году шоумен болел за белорусскую группу Naviband с песней "Story Of My Life".

Притула рассказал за кого голосовал на Евровидении 2017 - ВИДЕО

Об этом Притула сообшил на своей странице в Facebook.

Так, в опубликованным посту телеведущий написал лишь два слова: "Живе Беларусь!"

В комментариях пользователи в шутку обвинили Притулу в предвзятости, поскольку он встречался с Naviband во время Нацотбора на Евровидение в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский телеведущий и шоумен  Сергей Притула не смог остаться в стороне от масштабного песенного события Евровидения и на своей странице в Facebook поставил собственную оценку увиденному.


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