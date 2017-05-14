Мужчине, снявшему штаны на "Евровидения" грозит пять лет лишения свободы - ФОТО

Им оказался украинский пранкер Виталий Седюк. При этом свой поступок он назвал хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Об этом на своей страничке в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, сотрудники полиции задержали зрителя, взобравшегося на сцену и снявшего штаны во время выступления певицы Джамалы в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Задержанный уже давно известен своими выходками.

Седюк - украинский гражданин. Вместе с тем, по словам министра, во время задержания он оказывал сопротивление.

Сейчас он задержан на 72 часа до суда, который выберет ему в понедельник меру пресечения по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство с отягчающими обстоятельствами. Эта статья предусматривает от штрафа до пяти лет лишения свободы, - пояснил Аваков, добавив, что пранкер помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители Украины на Международном песенном конкурсе Евровидении-2017 группа O.Torvald заняли 24 место.