Monatik представил новый клип "УВЛИУВТ" - ВИДЕО

Отметим, что для артиста эта видеоработа является очень особенной, и имеет важный смысл.

Поскольку для съемок клипа "УВЛИУВТ" команде понадобилось двенадцать локаций, двадцать профессиональных танцоров, один поезд, три мотоцикла, одна лошадь, команда каскадеров, один недостроенный 16-этажный дом и много другого.

"Пока вы на опасной скорости преодолеваете всевозможные преграды, преследуя мечту, пусть Вас преследуют cамые правильные чувства. Если на этом сложном пути придется падать, пусть это будет только Любовь. Если придется ударяться – то только в танцы", - от метил сам Дмитрий Монатик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно состоялась премьер клипа Тины Кароль на песню "Я не перестану". При этом новый видеоклип - концертный номер из ее Всеукраинского сольного тура "ТИНА", который состоится уже этой осенью.