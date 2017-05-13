Финал песенного конкурса Евровидение-2017 пройдет сегодня в Киеве

Сообщается, что сегодня представители 26 стран-участниц со своими финальными выступлениями выйдут на главную арену песенного конкурса.

В финале будут представлены выступления стран Большой пятерки, 20 финалистов из двух полуфиналов, а также выступление представителя страны-хозяйки конкурса Украины.

Победитель определится голосованием. На Евровидении соотношение голосов составляет 50% на 50% голосов профессионального жюри и зрителей. За победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы.

Голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Победитель будет объявлен сегодня после подсчета голосов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что мэр столицы Виталий Кличко посетит финал Евровидения.