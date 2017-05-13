02:30 13.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Андрей Данилко заявил о завершении проекта "Верка Сердючка"

Эпатажный украинский артист и шоумен Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, решил отправиться в прощальный мировой тур. 

Андрей Данилко заявил о завершении проекта

Об этом звезда сообщила в программе "Зірковий шлях".

Отметим, что на днях состоялась вечеринка по случаю проведения песенного конкурса Евровидение 2017, где Верка Сердючка стала главной гостьей.  В связи с этим Верка призналась, что совсем не хотела выступать на каких-либо мероприятиях.

"К нам просто подходят люди посреди улицы со словами: "Пожалуйста, вернитесь...скучно, политика. Люди хотят праздника", – рассказала певица.

Таким образом,  артистка решила провести прощальный турнир с поклонниками. При этом Сердючка планирует в финале снять свою звезду со словами: "Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу", – подчеркнула Верка.

Стоить отметить, что четыре последних года артистка не давала сольных концертов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Евроклубе состоялась украинская вечеринка в рамках песенного конкурса Евровидение-2017. По этому поводу Андрей Данилко на время "оживил" своего главного персонажа - Верку Сердючку.


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