Вторая десятка победителей "Евровидения-2017" провела жеребьевку

Стало известно, в какой части финала выступят участники в финале. Таким образом, как было сказано на пресс-конференции, участники, которые вчера стали финалистами конкурса, выступят в следующей части шоу:

Болгария - вторая часть

Беларусь - первая часть

Хорватия - первая часть

Венгрия - первая часть

Дания - первая часть

Израиль - первая часть

Румыния - вторая часть

Норвегия - вторая часть

Нидерланды - первая часть

Австрия - первая часть

Напомним, как сообщал УРА-Информ, десять участников второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение 2017", который состоялся 11 мая в Киеве, прошли в финал: Болгария, Белоруссия, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль.

Еще десять участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале. Также в финал автоматически попали представители пяти стран – основательниц конкурса (Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция) и Украины как страны, принимающей "Евровидение 2017".