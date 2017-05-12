Вторая десятка победителей "Евровидения-2017" провела жеребьевку

В четверг, 11 мая, сразу же после определения второй десятки финалистов Международного песенного конкурса "Евровидения-2017" была проведена жеребьевка.
Стало известно, в какой части финала выступят участники в финале. Таким образом, как было сказано на пресс-конференции, участники, которые вчера стали финалистами конкурса, выступят в следующей части шоу:
Болгария - вторая часть
Беларусь - первая часть
Хорватия - первая часть
Венгрия - первая часть
Дания - первая часть
Израиль - первая часть
Румыния - вторая часть
Норвегия - вторая часть
Нидерланды - первая часть
Австрия - первая часть
Напомним, как сообщал УРА-Информ, десять участников второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение 2017", который состоялся 11 мая в Киеве, прошли в финал: Болгария, Белоруссия, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль.
Еще десять участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.
Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале. Также в финал автоматически попали представители пяти стран – основательниц конкурса (Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция) и Украины как страны, принимающей "Евровидение 2017".