В Одессе прошла презентация книг для незрячих детей

Сообщается, что книги на украинском языке "Большие собаки боятся маленьких девочек" и "Семь сказок закрученного хвостика" напечатаны рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля.

Кроме того, автор поделился с журналистами, что книга "Большие собаки боятся маленьких девочек" уже издана также на русском и английском языках, а планируется – на китайском и болгарском.

Как отметил автор, главным достоинством его произведений является то, что эти книги могут читать незрячие дети.

Также Лоскутов рассказал, что год служил в зоне АТО. Автор признался, что воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады и писать начал, чтобы не потерять себя и не сойти с ума на войне.

Ранее УРА-Информ сообщал, что лицо украинской певицы Джамалы напечатали на почтовой марке.