02:00 12.05.2017 | Культура | Новости
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Победитель Евровидения-2009 создал скрипичную версию песни Джамалы - ВИДЕО

Норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель международного песенного конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак записал кавер-версию победной песни "1944" украинской певицы Джамалы на скрипке. 

Победитель Евровидения-2009 создал скрипичную версию песни Джамалы - ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Согласно словам Рыбака, он просто очень любит эту песню, поэтому решил записать кавер.

Отметим, что песня "1944" посвящена высылке крымских татар с полуострова во время Великой Отечественной войны. Так, Джамала проводит параллели между 1944 и 2014 годом – как известно, после Русской весны Крым массово покидали украинские националисты, члены экстремистских организаций.

"Вы отняли у меня мою землю", - поет украинская исполнительница.

Кстати, менее чем за сутки с момента публикации видео уже было просмотрено более 16 тыс. раз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017.


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