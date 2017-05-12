Определен порядок выступлений всех участников в финале "Евровидения-2017"

Согласно списку Украины будет выступать под номером 22. Таким образом, 26 стран выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

Напомним, как сообщал УРА-Информ, десять участников второго полуфинала песенного конкурса " Евровидение 2017", который состоялся 11 мая в Киеве, прошли в финал: Болгария, Белоруссия, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль. Еще десять участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале. Также в финал автоматически попали представители пяти стран – основательниц конкурса (Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция) и Украины как страны, принимающей "Евровидение 2017".