Грузинский ансамбль BATUMI покажет в Киеве шоу Копперфильда - ФОТО, ВИДЕО

Их неспроста называют визитной карточкой Грузии! Город Батуми – это не только пляжи, солнце, удивительная природа, архитектура, вкусная кухня, но еще и танцевальные коллективы, которые знают во всем мире. Одним из них по праву считается ансамбль BATUMI.

Киевлян и гостей столицы ждет настоящее европейское шоу: качественный звук, свет, сорок артистов на сцене, сотни роскошных эксклюзивных костюмов (к слову, пошитых специально для новой программы), кавказские кинжалы и грузинские палаши, которые артисты используют в танце... Изюминкой новой программы BATUMI станут сложные акробатические и танцевальные номера: артисты будут буквально парить над сценой, как когда-то знаменитый американский иллюзионист Дэвид Копперфильд.

"Такого еще не делал никто! Это шоу – поистине захватывающее, от него невозможно оторваться. Уверены, что никто не останется равнодушным", – заинтриговали артисты накануне своего приезда.

По словам директора коллектива, каждый танцор за одно выступление выполняет так много физических нагрузок, что теряет до двух килограммов.

Танцевальный ансамбль BATUMI в прошлом году отпраздновал 25-летие своего существования. Артисты объездили с гастролями весь мир: были в Дании, Италии, на Кипре, в Турции, Германии, Бельгии, Франции, Испании, Беларуси, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, России, Казахстане...

История коллектива началась в 1990 году. Основателями ансамбля стали первый директор коллектива, заслуженный артист Аджарии Нодар Сурманидзе и художественный руководитель и главный хореограф, народный артист Грузии, кавалер ордена и медали Чести, лауреат государственной премии Мемеда Абашидзе, автор трех грузинских сценических танцев("Гандагана", "Хоруми" и "Лазури") Энвер Хабадзе.

После смерти Энвера Хабадзе худруком ансамбля стал его ученик, заслуженный деятель искусств Аджарской АР, кавалер ордена Чести, почетный житель Батуми Теймураз Болквадзе.

С 2011 года на должность главного хореографа ансамбля пригласили известного танцора и хореографа, кавалера ордена Чести Шалва Гогуадзе, который поднял ансамбль на новый уровень.

За плечами коллектива много побед, одержанных на различных престижных международных фестивалях.

Сегодня BATUMI сохраняют традиции грузинских народных танцев, но при этом не стоят на месте и все время расширяют репертуар новыми хореографическими номерами.

Напомним, выступление ансамбля BATUMI состоится в Киеве 22 мая в Октябрьском дворце.