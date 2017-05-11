В четверг состоится второй полуфинал "Евровидения-2017"

Начало трансляции в 22 часа, а посмотреть концерт в прямом эфире можно будет на нескольких телеканалах и на официальном сайте. Как сообщает Eurovision.ua, сегодня на сцену Международного выставочного центра выйдут представители 18 стран: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Македонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.

В рамках пре-шоу второго полуфинала Евровидения-2017 на главной арене конкурса выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART, которые выполнят собственные аранжировки известных хитов в неповторимом и свежем звучании необычного сочетания музыкальных инструментов - цимбал, гитары, аккордеона, синтезатора, трубы и ударных.

Гостями сегодня станут участники известного украинского танцевального коллектива - APACHE CREW, а в конце второго полуфинала ведущие Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят результаты зрительского голосования в представят следующую десятку, которая войдет в финал конкурса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017.

В финал, который состоится 13 мая, вошли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мо, участник из Армении Арцвик, участник из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг и участница из Бельгии Бланш.