Сергей Притула с юмором прокомментировал "Евровидение 2017"

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула не смог остаться в стороне от масштабного песенного события Евровидения и на своей странице в Facebook поставил собственную оценку увиденному.
Так, украиский артист обсудил каждого участника конкурса, включая их песни, наряды и спецэффекты. При этом больше всего досталось участнику от Португалии Сальвадору Собралу.
"Опять муть и нудь. У меня так один сосед ручками крутил туда-сюда и пальчиками, когда у него была ломка... Но даже тогда он был веселее", - написал шоумен.
Также комик подчеркнул, что костюм участника из Словении. По мнению Притулы, из-за такого пиджака Иво Бобул и Павел Зибров кусают себе локти.
Отметил Притула и украинских исполнителей, которые выступили на сцене.
"Монатик вышел петь в халате. И я его полностью поддерживаю. Я смотрю конкурс точно так же. Только на диване", - прокомментировал он образ певца.
Напоследок Сергей Притула добавил, что большинство выступлений были слишком печальными и радостными эмоциями порадовал его чуть ли не один только участник из Черногории.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017.