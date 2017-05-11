Сергей Притула с юмором прокомментировал "Евровидение 2017"

Так, украиский артист обсудил каждого участника конкурса, включая их песни, наряды и спецэффекты. При этом больше всего досталось участнику от Португалии Сальвадору Собралу.

"Опять муть и нудь. У меня так один сосед ручками крутил туда-сюда и пальчиками, когда у него была ломка... Но даже тогда он был веселее", - написал шоумен.

Также комик подчеркнул, что костюм участника из Словении. По мнению Притулы, из-за такого пиджака Иво Бобул и Павел Зибров кусают себе локти.

Отметил Притула и украинских исполнителей, которые выступили на сцене.

"Монатик вышел петь в халате. И я его полностью поддерживаю. Я смотрю конкурс точно так же. Только на диване", - прокомментировал он образ певца.

Напоследок Сергей Притула добавил, что большинство выступлений были слишком печальными и радостными эмоциями порадовал его чуть ли не один только участник из Черногории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017.