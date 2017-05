В Киеве прошел первый полуфинал Евровидения-2017 - ВИДЕО

В нем принимали участие 18 исполнителей. Открыл вчерашний конкурсный день украинский исполнитель Monatik с композицией "Кружит" на английском языке, а первым свою страну представил представитель Швеции Робин Бенгтссон с композицией "I Can't Go On".

Затем на сцену вышли представители Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении. Закрывать конкурсный день будут исполнители из Латвии – группа Triana Park с композицией "Line".

На закрытии первого дня выступила украинская певица Джамала. Она исполнила две композиции одной из которой стала, "1944". С ней Джамала победила на Евровидении-2016 в Стокгольме. Затем прозвучала композицию "Заманили".

Вместе с тем, по результатам первого дня в финал прошли только десять участников.

В Киеве завершился первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, по результатам которого в финал прошли 10 участников.

В частности, в финал, который состоится 13 мая, вошли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мо, участник из Армении Арцвик, участник из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг и участница из Бельгии Бланш.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания ) и страной-хозяйкой конкурса - Украиной, за победу в этом году будут бороться 42 страны-участницы.