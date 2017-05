Самойлова в оккупированном Крыму спела песню, подготовленную для Евровидения - ВИДЕО

Тут она исполнила подготовленную для "Евровидения" композицию Flame Is Burning. После чего спела с севастопольцами песню "День Победы".

Как сообщает российское издание ТАСС с места события, концерт состоялся на площади Нахимова в день первого полуфинала "Евровидения", где она не принимает участия из-за запрета украинских властей на въезд в страну.

Самойлова также исполнила песни "Молитва", "Соловьи", которую подготовила специально для концерта в Севастополе, а также "Да здравствует мир", I Will Always Love You, "Новый день" и "Стена". В завершение концерта Самойлова исполнила песню "День Победы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 марта Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года. При этом организаторы "Евровидения-2017" предложили Самойловой спеть дистанционно, однако российский "Первый канал" отказался от этого предложения.