05:03 10.05.2017 | Культура | Новости
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Дочь Майкла Джексона сыграет в кино роль Мадонны

Западные СМИ сообщают, что роль Мадонны в биографическом фильме о певице сыграет дочь Майкла Джексона – Пэрис.

Дочь Майкла Джексона сыграет в кино роль Мадонны

В сообщении говорится, что, по мнению кинокомпании, девушка прекрасно справится с поставленной задачей, поскольку даже с точки зрения внешности в ней проглядываются схожие черты с поп-исполнительницей.

Сама Мадонна выражает сомнения касательно того, что кто-то сможет передать ее образ и характер на экраны. Однако не скрывает, что является фанаткой Пэрис и очень любит ее.

Ранее УРА-Информ сообщал, что американский актер Чарли Шин поделился результатами лечения ВИЧ.


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