Дочь Майкла Джексона сыграет в кино роль Мадонны

В сообщении говорится, что, по мнению кинокомпании, девушка прекрасно справится с поставленной задачей, поскольку даже с точки зрения внешности в ней проглядываются схожие черты с поп-исполнительницей.

Сама Мадонна выражает сомнения касательно того, что кто-то сможет передать ее образ и характер на экраны. Однако не скрывает, что является фанаткой Пэрис и очень любит ее.

Ранее УРА-Информ сообщал, что американский актер Чарли Шин поделился результатами лечения ВИЧ.