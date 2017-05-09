03:25 09.05.2017 | Культура | Новости
100165439:labazovych

Вышел финальный трейлер супергеройского фильма "Чудо-женщина" - ВИДЕО

В сети появился финальный трейлер супергеройского фильма "Чудо-женщина", где в главной роли постала киноактриса Галь Гадот. 

Вышел финальный трейлер супергеройского фильма

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.

Так, кинолента расскажет о принцессе амазонок Диане, которая выросла на острове, заселенном женщинами-воинами.

При этом главными помощниками бесстрашной героини в этой нелегкой миссии становятся ее фантастические щит и хлыст. Кроме того, Диана обладает сверхчеловеческой силой, ловкостью и стойкостью, ограниченной неуязвимостью и усиленным исцеляющим фактором. 

Помимо Галь Гадот и Криса Пайна в фильме снялись Робин Райт ("Карточный домик") и Юэн Бремнер ("На игле").

Также добавим, что режиссером картины выступил Пэтти Дженкинс.

В свою очередь кинокартина "Чудо-женщина" выходит в прокат первого июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Кроткая стал одним из участников основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив