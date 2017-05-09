Вышел финальный трейлер супергеройского фильма "Чудо-женщина" - ВИДЕО
В сети появился финальный трейлер супергеройского фильма "Чудо-женщина", где в главной роли постала киноактриса Галь Гадот.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США.
Так, кинолента расскажет о принцессе амазонок Диане, которая выросла на острове, заселенном женщинами-воинами.
При этом главными помощниками бесстрашной героини в этой нелегкой миссии становятся ее фантастические щит и хлыст. Кроме того, Диана обладает сверхчеловеческой силой, ловкостью и стойкостью, ограниченной неуязвимостью и усиленным исцеляющим фактором.
Помимо Галь Гадот и Криса Пайна в фильме снялись Робин Райт ("Карточный домик") и Юэн Бремнер ("На игле").
Также добавим, что режиссером картины выступил Пэтти Дженкинс.
В свою очередь кинокартина "Чудо-женщина" выходит в прокат первого июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Кроткая стал одним из участников основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля.
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