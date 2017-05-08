Ведущий Евровидения в Киеве имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гинесса

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.

Как отмечается, в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве.

"Я действительно считаю, что после Евро-2012 Евровидению 2017 - это масштабное событие для нашей страны. Единственное, что советую, это просто ходить и гулять по городу и наслаждаться атмосферой", - рассказал Тимур.

Добавим, что за всю историю песенного конкурса "Евровидения" - впервые будут вести трое мужчин. Так, Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук сделают все возможное, чтобы шоу было на высоком мировом уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрывотехники Нацполиции сейчас обеспечивают безопасность столицы и проводят осмотры на объектах конкурса Евровидение-2017 в поисках потенциальной угрозы.