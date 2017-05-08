03:25 08.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Ведущий Евровидения в Киеве имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гинесса

Один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует телешоу уже 12 лет. Кроме того, он единственный, кто будет вести конкурс во второй раз.
 

Ведущий Евровидения в Киеве имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гинесса

Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения. 

Как отмечается, в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве. 

"Я действительно считаю, что после Евро-2012 Евровидению 2017 - это масштабное событие для нашей страны. Единственное, что советую, это просто ходить и гулять по городу и наслаждаться атмосферой", - рассказал Тимур.

Добавим, что за всю историю песенного конкурса "Евровидения" -  впервые будут вести трое мужчин. Так, Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук сделают все возможное, чтобы шоу было на высоком мировом уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрывотехники Нацполиции сейчас обеспечивают безопасность столицы и проводят осмотры  на объектах конкурса Евровидение-2017  в поисках потенциальной угрозы.


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