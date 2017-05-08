Ведущий Евровидения в Киеве имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гинесса

Один из ведущих Евровидения Тимур Мирошниченко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку комментирует телешоу уже 12 лет. Кроме того, он единственный, кто будет вести конкурс во второй раз.
Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.
Как отмечается, в 2009 и 2013 годах Мирошниченко был ведущим Детского Евровидения во время проведения мероприятия в Киеве.
"Я действительно считаю, что после Евро-2012 Евровидению 2017 - это масштабное событие для нашей страны. Единственное, что советую, это просто ходить и гулять по городу и наслаждаться атмосферой", - рассказал Тимур.
Добавим, что за всю историю песенного конкурса "Евровидения" - впервые будут вести трое мужчин. Так, Тимур Мирошниченко, Александр Скичко и Владимир Остапчук сделают все возможное, чтобы шоу было на высоком мировом уровне.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", взрывотехники Нацполиции сейчас обеспечивают безопасность столицы и проводят осмотры на объектах конкурса Евровидение-2017 в поисках потенциальной угрозы.