Группа O.Torvald провела вторую репетицию на сцене Евровидения - ВИДЕО
Известная украинская группа O.Torvald провела уже вторую репетицию на сцене Евровидения с песней "Time".
Соответствующие видео можно посмотреть на канале ESCKAZ в YouTube.
Так, во время выступления на сцене можно было увидеть конструкцию в форме головы. Также в конце выступления глаза загораются прожекторами.
При этом сам солист группы подчеркнул, что все проблемы человечества начинаются с головы, поэтому они выбрали именно такое сооружение для своего выступления.
"Все люди на планете Земля анализируют все, что происходит в их жизни, головой, а нужно анализировать сердцем. Мы хотели показать, что все человеческие проблемы начинаются с головы, и мы эту голову во время своего выступления очищаем", – цитирует лидера группы Женю Галича официальный сайт Евровидения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победительница международного конкурса "Евровидение 2016" Джамала призналась, что помогает рок-группе O.Torvald с выступлением.