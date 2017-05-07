Верка Сердючка зажгла на вечеринке "Евровидения" - ФОТО

Об этом артист рассказал в интервью "Комсомольская правда в Украине".

Таким образом, для гостей со всей Европы выступали Верка Сердючка, MELOVIN, Alyosha, а также несколько конкурсантов из разных стран.

Стоить отметить, что последний раз в образе Верки Сердючки Андрей Данилко выступал еще в 2013 году. Тем не менее Верка без работы не сидела, поскольку они с "мамой" Инной Белоконь гастролировали по Европе, Америке, а также работали на частных мероприятиях.

Согласно словам Андрея Данилко, этот персонаж создавался для смеха, а в Украине сейчас не лучшее время для веселья.

Впрочем, для Евровидения Сердючка сделала исключение, а на вечеринке, среди других песен, спела хит Dancing Lasha Tumbai, с которым 10 лет назад заняла второе место в Евроконкурсе.

При этом Верка с мамой улыбались, плясали, пили шампанское, желали всем любви и радовались, что "Евровидение" — в Украине, хотя привезли его к нам и не они.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайт Евровидения-2017 появилась информация о том, что все билеты на финал мероприятия распродано.