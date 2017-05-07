Потап похвастался новым образом, который позаимствовал у Трампа

Известный украинский исполнитель, а еще продюсер и рэпер Алексей Потапенко кардинально решил изменить свой образ. Так, Потап появился на публике в классическом костюме.
Соответствующие фото опубликованное на странице артиста в Instagram.
По словам Потапа, некоторые детали своего гардероба выбрал, ориентируясь на образ нынешнего президента США Дональда Трампа.
"Вообще я вчера себе нравился,должны быть такие дни... Мистер Трамп, mix Potap & Trump - PoTrump #trumpinternational", — подписал фото музыкант.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 38-летняя известная украинская певица Гайтана на одной из кинопремьер появилась в черном платье, которое и подчеркнуло большой живот. В связи с этим сейчас звезда готовится к рождению первенца.