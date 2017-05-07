Потап похвастался новым образом, который позаимствовал у Трампа

Впервые за, даже сложно сказать какое количество времени, у звезд украинского шоу-бизнеса, востребованных и не очень, узнаваемых и подзабытых, популярных и очень популярных появилась возможность себя показать и на других посмотреть, похвастаться новыми нарядами, прическами и украшениями. Рассказать, каким им жилось все это время, и выразить свои эмоции в песнях. На днях в столичном Дворце «Украина» состоялась церемония награждения ежегодной музыкальной премии «YUNA», которая в этом году, по понятным причинам, могла и не состояться. Когда вокруг только и разговоров, что о войне, песни и пляски неуместны.