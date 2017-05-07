05:00 07.05.2017 | Культура | Новости
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Чарли Шин поделился результатами лечения ВИЧ

Daily Mail Online сообщает, что американский актер Чарли  Шин удачно проходит курс лечения от ВИЧ.

Чарли Шин поделился результатами лечения ВИЧ

В сообщении говорится, что в начале 2016 года актер согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства, и стал получать еженедельные инъекции.

После нескольких недель лечения Шин заявил, что результаты лечения невероятные и чувствует он себя прекрасно.

О своем заболевании Чарли Шин рассказал в ноябре 2015 года. А наличие у него вируса выявили еще четыре года назад.

Ранее УРА-Информ сообщал, американский актер  Йен Сомерхолдер показал фото беременной жены.


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