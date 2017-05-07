Чарли Шин поделился результатами лечения ВИЧ

Daily Mail Online сообщает, что американский актер Чарли Шин удачно проходит курс лечения от ВИЧ.
В сообщении говорится, что в начале 2016 года актер согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства, и стал получать еженедельные инъекции.
После нескольких недель лечения Шин заявил, что результаты лечения невероятные и чувствует он себя прекрасно.
О своем заболевании Чарли Шин рассказал в ноябре 2015 года. А наличие у него вируса выявили еще четыре года назад.
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