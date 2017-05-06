Волонтеры помогут гостям Евровидения ориентироваться в столице

Об этом сообщила председатель Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко.

Согласно ее словам, организаторы конкурса выделили дополнительное финансирование для усиления волонтерской команды НСТУ.

"Мы набрали 250 молодых людей со знанием иностранных языков, прошедших специальные тренировки лондонской школы, именно из для того, чтобы они могли помогать всем, кто находится в городе в наиболее людных местах, помогать туристам правильно найти дорогу, сформировать свой маршрут и ответить на все вопросы, которые могут у них возникнуть”, - отметила Старостенко.

Тем не менее Анна Старостенко не уточнила, сколько средств было дополнительно выделено на эти цели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", делегации из 36-ти государств приехали на данный момент на Евровидение-2017.